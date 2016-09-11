Es wird wieder gebackenJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 1: Es wird wieder gebacken
101 Min.Folge vom 11.09.2016Ab 6
Die Kandidaten stellen sich mit ihrem Lieblingsrezept nicht nur der Jury vor, sondern verraten auch etwas über sich selbst. Anschließend müssen die Hobby-Bäcker mit der Kreation einer Croque-en-Bouche beweisen, dass sie ihr Handwerk beherrschen. Dafür gilt es, perfekte Windbeutel herzustellen und sie so kunstvoll mit Karamell aufzutürmen, dass eine Torte entsteht. Abschließend wird eine Motivtorte zum Thema "Meine gebackene Visitenkarte" präsentiert.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick