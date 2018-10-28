Meisterwerke für den Hochzeitstisch im großen FinaleJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 8: Meisterwerke für den Hochzeitstisch im großen Finale
100 Min.Folge vom 28.10.2018Ab 6
Die Hobbyköche müssen in drei aufeinander bauenden Prüfungen ein Gesamtkunstwerk im Hochzeitsdekor präsentieren. Gestartet wird mit zuckersüßen Macarons, Cakepops, Cupcakes oder Cookies, die ein eindrucksvolles Ensemble auf dem "Sweet Table" darstellen sollen. In der zweiten Runde gilt es, den Tisch optisch durch acht exakt kleine Törtchen, sogenannten "Petits Fours", zu verfeinern, bis im großen Finale eine dreistöckige Hochzeitstorte das Bild als Highlight vervollständigt.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick