Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen

Es wird frisch und fruchtig

SAT.1Staffel 7Folge 3vom 15.09.2019
Es wird frisch und fruchtig

Es wird frisch und fruchtigJetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 3: Es wird frisch und fruchtig

106 Min.Folge vom 15.09.2019Ab 6

In der ersten Aufgabe sollen die verbliebenen acht Kandidaten mit einer "Obsttorte mit Baiser-Dekor" glänzen. Für die Technische Prüfung hat sich Betty etwas französisches überlegt: Eine "Charlotte". Die dritte Aufgabe fordert "Dekor im Anschnitt". Die zweistöckigen Tortenkreationen der Kandidaten werden von ihnen selbst angeschnitten, sodass sie eine Dekoration ins Innere der Torte verlagern, die trotzdem von außen sichtbar sein soll.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 13 Staffeln und Folgen