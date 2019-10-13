Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

Optische Täuschung und deftige Überraschungen

SAT.1Staffel 7Folge 7vom 13.10.2019
Optische Täuschung und deftige Überraschungen

101 Min.Folge vom 13.10.2019Ab 6

Heute geht es für unsere vier verbleibenden Kandidaten um den Einzug ins Finale: In Aufgabe 1 wartet eine Überraschung - "Blätterteig-Pasteten Surprise". Die Technische Prüfung steht ganz unter dem Motto "Moelleux au Chocolat" - wer schafft es in 45 Minuten keinen Fehler zu machen? Um grafische Illusionen geht es in der letzten Aufgabe: Die Hobbybäcker sollen durch exakt gearbeitete Elemente einen dreidimensionalen Effekt erzeugen.

