Optische Täuschung und deftige ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 7: Optische Täuschung und deftige Überraschungen
101 Min.Folge vom 13.10.2019Ab 6
Heute geht es für unsere vier verbleibenden Kandidaten um den Einzug ins Finale: In Aufgabe 1 wartet eine Überraschung - "Blätterteig-Pasteten Surprise". Die Technische Prüfung steht ganz unter dem Motto "Moelleux au Chocolat" - wer schafft es in 45 Minuten keinen Fehler zu machen? Um grafische Illusionen geht es in der letzten Aufgabe: Die Hobbybäcker sollen durch exakt gearbeitete Elemente einen dreidimensionalen Effekt erzeugen.
