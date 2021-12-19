Christmas Cake: Weihnachtliches FinaleJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 8: Christmas Cake: Weihnachtliches Finale
106 Min.Folge vom 19.12.2021Ab 6
Das Finale steht unter dem Motto "Sweet Christmas Table". Als Auftakt werden "Weihnachtliche Kuchen aus aller Welt" gebacken. Was steht traditionell in verschiedenen Ländern auf der Kaffeetafel? Das Reiseziel in der Technischen Prüfung ist der Libanon. Christian erwartet die Biskuitrolle "Bûche de Noël libanaise"! Die zwei Finalist:innen treten in der letzten Aufgabe "Diorama Christmas Cake" gegeneinander an. Wem gelingt es am besten, eine weihnachtliche Szenerie einzubauen?
