Das große Backen
Folge 4: Folge 4
90 Min.Folge vom 22.12.2013Ab 6
Die finale Folge steht ganz im Zeichen von Weihnachten: Die übrigen vier Kandidaten müssen jeweils drei raffinierte Plätzchensorten zaubern und beweisen, dass sie einen perfekten Christstollen zubereiten können. Es gilt allerdings, sich die Zutaten dafür selbst zu beschaffen. Die Eier finden sich beispielsweise im Hühnerstall. Als Highlight wartet ein Lebkuchenhaus, und in der finalen Challenge will eine ganz besondere Schokoladentorte gebacken werden.
