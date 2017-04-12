Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Promibacken

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 12.04.2017
Folge 1: Endlich hat das Warten ein Ende

116 Min.Folge vom 12.04.2017Ab 6

Unter dem Motto "Mein Lieblingsrezept" sollen die prominenten Kandidaten etwas über ihre Backvorlieben verraten. Im Anschluss daran gilt es, eine herausfordernde technische Prüfung zu meistern: Bettina Schliephake-Burchardt möchte von den Hobbybäckern drei perfekte Schweinsohren serviert bekommen! Zu guter Letzt steht eine Motivtorte an, die einen Einblick in die Persönlichkeit des Promis geben soll.

