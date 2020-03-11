Das große Promibacken
Folge 5: Gegen alle Regeln
116 Min.Folge vom 11.03.2020Ab 6
Halbfinale in der Backstube! Gestartet wird mit einem "Riesen-Cupcake", der kreativ gefüllt und perfekt modelliert werden soll. In der Technischen Prüfung dreht sich alles um die Königin unter den Teigsorten: den Plunderteig. Die Juroren erwarten drei perfekte "Marzipan-Mandel-Croissants". Gegensätze ziehen sich an heißt es kurz vor dem fulminanten Finale. Unter dem Motto "Black and White" sollen die Promi-Hobbybäcker eine elegante Torte ganz in schwarz-weiß präsentieren.
