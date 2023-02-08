Kreative Back-Künste und Patisserie Know-how: Wer backt sich ins Finale? Jetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 5: Kreative Back-Künste und Patisserie Know-how: Wer backt sich ins Finale?
123 Min.Folge vom 08.02.2023Ab 6
Halbfinale bei "Das große Promibacken"! Woche fünf startet mit Bananenbrot. Die Jury erwartet eine eigene, raffinierte Interpretation und natürlich eine schöne Optik. Die Technische Prüfung heißt "Leipziger Lerchen". Diese Küchlein bestehen aus Mürbeteig mit einem Schuss Weinbrand, Aprikosenkonfitüre, saftiger Mandel-Marzipan-Masse und bestäubtem Teiggitter. Die dritte Aufgabe bedient schließlich einen ganz neuen Trend im Back-Kosmos. Wie werden sich die Kandidat:innen schlagen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick