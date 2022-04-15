Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Promibacken - Osterspezial

Das große Promibacken - Osterspezial 2022

SAT.1Folge vom 15.04.2022
Das große Promibacken - Osterspezial 2022

Das große Promibacken - Osterspezial 2022Jetzt kostenlos streamen

Das große Promibacken - Osterspezial

Folge vom 15.04.2022: Das große Promibacken - Osterspezial 2022

121 Min.Folge vom 15.04.2022Ab 6

Im Osterspezial treten sechs prominente Hobbybäcker:innen in Dreier-Teams gegeneinander an. Team 1: Marijke Amado, Julius Brink und Franziska Knuppe. Team 2: Ross Antony, Stefanie Hertel und Pascal Hens. Teamwork ist also gefragt, denn beim Osterspezial werden die Jury-Punkte im Team vergeben. Die Promis erstellen gemeinsam eine prächtige Ostertafel, auf der sie die Gebäcke mit allen drei Aufgaben präsentieren. Das Sieger:innentrio bekommt 10.000 Euro für einen guten Zweck.

Alle verfügbaren Folgen