Das große Promibacken - Weihnachtsspezial
Ab 6
Ab 6
Das große Promibacken - Weihnachtsspezial
Duell der Back-Champions: Jochen Bendel, Sonya Kraus, Janine Kunze und Sarah Lombardi haben jeweils eine Staffel von "Das große Promibacken" gewonnen. Jetzt wollen es die Vier noch einmal wissen und müssen sich in drei weihnachtlichen Back-Aufgaben behaupten, um die Jurymitglieder Christian Hümbs und Betty Schliephake-Burchardt zu überzeugen. Die 10.000 Euro Preisgeld werden für einen guten Zweck gespendet.