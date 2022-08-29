Endlich wieder vereint: Ein Foto sagt mehr als tausend Worte!Jetzt kostenlos streamen
DAS HAUS AM MEER mit Julia Leischik
Folge 2: Endlich wieder vereint: Ein Foto sagt mehr als tausend Worte!
93 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 12
Im „Haus am Meer“ laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Doreen spielt heute Kellnerin für ihre Jugendfreundin und auch Julia Leischik ist für eine Überraschung gut. Wird das Wiedersehen ein Erfolg? Steffen möchte sein Eheversprechen nach einem schweren Schicksalsschlag erneuern. Hierbei ist die eigene Tochter der Lockvogel… ob das gut geht? Auch Familien werden vereint. Nach langer Zeit macht sich Carlos auf die Suche nach seiner Ziehmutter und Heinz sucht seinen Bruder Peter.
