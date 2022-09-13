Zum Inhalt springenBarrierefrei
DNA Test im "Haus am Meer": Ist das Erikas Halbschwester?

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 13.09.2022
95 Min.Folge vom 13.09.2022Ab 12

Seit ihrer Kindheit leidet Michell an einer unbekannten Lungenkrankheit. Mit Julia Leischiks Hilfe möchte sie sich heute bei ihrer Schwester Vivien für alles bedanken, was diese in den vergangenen Jahren geleistet hat. Voller Liebe und Emotionen geht es auch für Single Jan, Byron auf der Suche nach seinen Eltern und vor allem bei Erikas Suche nach ihrer Schwester, mit Hilfe eines DNA Tests weiter!

