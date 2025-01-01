Wer schön sein will, muss leidenJetzt kostenlos streamen
Das Küstenrevier
Folge 25: Wer schön sein will, muss leiden
35 Min.Ab 12
Der Schönheitschirurg Ludwig wird verdächtigt, die Kosmetikerin Jacky Sturm niedergeschlagen zu haben. Diese hatte angedroht, ihn nach einer verpfuschten Brust-OP zu verklagen und den Ruf seiner Praxis zu ruinieren. Polizeidirektorin Thomsen ermittelt aber auch gegen den Ex-Mann der Frau, mit dem sie wegen des gemeinsamen Hundes im Rosenkrieg steht. Chrissy und Felix machen eine erstaunliche Entdeckung, als sie im Keller eine antike Uhr finden und schon vom großen Geld träumen.
