SAT.1Staffel 1Folge 27vom 16.02.2024
Folge 27: Fatale Erinnerung

35 Min.Folge vom 16.02.2024Ab 12

Als Hanna Alex auf ein Date zu sich nach Hause einlädt, eskaliert es zwischen ihm und ihrem Vater, denn Alex trifft Harry unwissentlich an seinem wundesten Punkt. Polizeichef Ole geht nach dem Treppensturz eines Rollstuhlfahrers auch dessen schweren Motorradunfall vor einem Jahr nach. Waren es am Ende keine Unfälle sondern steckt mehr dahinter?

