Das Küstenrevier
Folge 29: Spinnefeind
35 Min.Folge vom 20.02.2024Ab 12
Nachdem Hanna eine anonyme Drohung erhält, wird ihr klar, dass sie beobachtet wird. Sie vermutet, dass dies mit den kriminellen Vorfällen ihres Sohnes in Rostock zu tun hat und die Drahtzieher von ihren geheimen Ermittlungen wissen. Aus Sorge um Benni will sie diese einstellen, doch sie stößt auf eine weitere Spur. Außerdem bringt in der Kleinstadt Küstritz eine Tarantel eine schwangere Frau in Lebensgefahr. Alles deutet darauf hin, dass der Spinnenbiss geplant war.
