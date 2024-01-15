Namaste, schöner GigoloJetzt kostenlos streamen
Das Küstenrevier
Folge 3: Namaste, schöner Gigolo
35 Min.Folge vom 15.01.2024Ab 12
Im Küstenrevier gibt es einiges zu tun, als Yogalehrer Michael Kluge nach einem Angriff in Lebensgefahr schwebt. Harry unterstützt Tochter Hanna dabei herauszufinden, wer Benni die Schuld für den Brand in Rostock anheften will. Und auf der Eröffnungsfeier der Pension "Boardway" löst eine neue Frau plötzlich Gefühle beim Kommissar aus, mit denen er niemals gerechnet hätte.
