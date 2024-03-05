Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Küstenrevier

Besuch aus der Vergangenheit

SAT.1Staffel 1Folge 39vom 05.03.2024
Besuch aus der Vergangenheit

Folge 39: Besuch aus der Vergangenheit

35 Min.Folge vom 05.03.2024Ab 12

Um an wichtige Informationen zu gelangen, muss Hanna Alex weiterhin Gefühle vorspielen. Doch als sie heimlich seine Sachen untersucht, steht er überraschend vor ihr. Wenige Tage nach seiner Gefängnisentlassung stirbt der Raubmörder Gustav Stamm vor den Augen von Polizeidirektorin Thomsen. Die Familie seines damaligen Opfers ist noch immer voller Hass auf den Mörder, aber auch ein Komplize des Raubüberfalls hätte ein Motiv. Thomsen muss den alten Fall noch einmal aufrollen ...

