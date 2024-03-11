Das Küstenrevier
Folge 43: Die Babysitter-Bande
35 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12
Eine 17-Jährige wird nachts nach dem Babysitten brutal überfallen. Kommissar Harry wird schnell klar, dass das Mädchen in Problemen steckt, da es seine Designerhandtaschen nicht allein mit diesem Nebenjob bezahlen kann. Unterdessen kann Hanna dank eines gefundenen Schlüssels die Lagerhalle von Lighthouse Residences ausmachen, in der sie auf eine neue Spur stößt. Benni ist verliebt in Jasmin, befürchtet aber, dass er zu unerfahren für diese Beziehung ist.
