Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Küstenrevier

Die Babysitter-Bande

SAT.1Staffel 1Folge 43vom 11.03.2024
Die Babysitter-Bande

Die Babysitter-BandeJetzt kostenlos streamen

Das Küstenrevier

Folge 43: Die Babysitter-Bande

35 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12

Eine 17-Jährige wird nachts nach dem Babysitten brutal überfallen. Kommissar Harry wird schnell klar, dass das Mädchen in Problemen steckt, da es seine Designerhandtaschen nicht allein mit diesem Nebenjob bezahlen kann. Unterdessen kann Hanna dank eines gefundenen Schlüssels die Lagerhalle von Lighthouse Residences ausmachen, in der sie auf eine neue Spur stößt. Benni ist verliebt in Jasmin, befürchtet aber, dass er zu unerfahren für diese Beziehung ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Küstenrevier
SAT.1
Das Küstenrevier

Das Küstenrevier

Alle 1 Staffeln und Folgen