Das Küstenrevier
Folge 47: Bis auf die Knochen
35 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 12
Ein Jagdhund findet im Wald einen menschlichen Knochen und Polizeidirektorin Thomsen und Polizeimeister Yassin müssen zehn Jahre in die Vergangenheit reisen, um den Mord aufzuklären. Harry ist tief getroffen von Neles Plänen, seinen heiligen Apfelgarten zu übernehmen und bricht mit seiner neuen großen Liebe. Doch als er den wahren Schuldigen ausmachen kann, scheint es bereits zu spät für eine Versöhnung der beiden.
