Das Küstenrevier
Folge 5: Senioren-Garten-Roulette
35 Min.Ab 12
Der pensionierte Kommissar Thies Burger wird verdächtigt, eine Nachbarin in seiner Gartenlaube vergiftet zu haben. Die Kommissare Harry und Thomsen müssen gegen ihren ehemaligen Vorgesetzten ermitteln und stoßen auf einige Geheimnisse im Kleingartenverein. Während Hannas geheime Ermittlung im Fall Petersen nicht länger unentdeckt bleibt und sie sich damit in Gefahr bringt, kann Benni seiner neuen Heimat Küstritz dank eines Nebenjobs im Boardway endlich etwas Positives abgewinnen.
