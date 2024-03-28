Das Schwiegermutter TraumaJetzt kostenlos streamen
Das Küstenrevier
Folge 56: Das Schwiegermutter Trauma
35 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 12
Nele möchte wieder mehr zu sich selbst finden und Natalies Konventionalstrafe abbezahlen. Sie plant deshalb, Küstritz auf unbestimmte Zeit zu verlassen. Doch der Abschied fällt ihr schwer und kurz vor Abreise trifft sie noch einmal auf die Person, die ihr am meisten bedeutet. Polizeidirektorin Thomsen ist auf der blutigen Spur eines vermeintlich traumtänzelnden Täters und kann nicht glauben, was in der Schreckensnacht wirklich passiert ist.
