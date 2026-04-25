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Das Unerklärliche mit William Shatner

Unnatürlich natürlich

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 25.04.2026
Unnatürlich natürlich

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Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 3: Unnatürlich natürlich

41 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12

Viele Mysterien unserer Erde sind noch lange nicht entschlüsselt: Wie entstand der imposante "Teufelsturm" in Wyoming? Warum werden manche Menschen während ihres Lebens gleich mehrfach vom Blitz getroffen? Können wir aus diesen unnatürlich natürlichen Phänomenen etwas über die Geschichte (und die Zukunft) unseres Planeten lernen?

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