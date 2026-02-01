Geschichten aus dem JenseitsJetzt kostenlos streamen
Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 15: Geschichten aus dem Jenseits
41 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12
Gräber, Mausoleen oder Krematorien: Seit Jahrtausenden werden Verstorbene je nach kulturellem Hintergrund beigesetzt und betrauert. William Shatner geht der Frage auf den Grund, ob Tote für die Ewigkeit konserviert werden - oder gar in die Welt der Lebenden zurückkehren - können.
