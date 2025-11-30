Staffel 1Folge 4vom 30.11.2025
41 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Die Schatzsucher-Familie Dillman hat bereits einige Hürden überwinden müssen. Nun sucht sie nach der mysteriösen "Heulenden Höhle", um unter Wasser nach Hinweisen auf die Anwesenheit der Azteken zu suchen. In Nevada benötigen die Miners einen Experten, der ihnen bei der Entschlüsselung eines interessanten Fundes helfen soll.
