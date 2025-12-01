Das verschwundene Gold der Azteken
Folge 8: Explosive Entdeckungen
42 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Die Schatzsucher-Familie Miner aus Nevada setzt Sprengstoff ein, um an die Geheimnisse zu kommen, die hinter den Mauern des Minenschachts verborgen liegen. In Utah müssen die Dillmans bei ihren Grabungen besonders vorsichtig ans Werk gehen, denn im Untergrund befindet sich eine Wasservorrichtung aus der Zeit der Azteken.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick