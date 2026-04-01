Wie schlafende Fledermäuse fliegen könnenJetzt kostenlos streamen
David, der Kabauter
Folge 21: Wie schlafende Fledermäuse fliegen können
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Die Kabauter sind ein Zwergenvolk, das sich Wald und Wiese mit der Tierwelt teilt. Friedlich und stets guter Dinge besinnen sie sich auf das, was wirklich wichtig ist im Leben. David hat eine besondere Aufgabe unter den Kabautern - er ist Arzt und erlebt tagaus tagein die spannendsten Abenteurer bei seiner Mission, kranken und verletzten Tieren zu helfen.
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