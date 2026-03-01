Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kathryn Eisman trifft zwei Frauen mit unterschiedlichen Problemen und Unsicherheiten. Zunächst lernt die Mode-Expertin die gutmütige Lauren kennen. Die 40-Jährige sorgt sich mehr um andere Menschen und vernachlässigt dabei sich selbst. Auf den ersten Blick wirkt Izzy für viele Menschen beängstigend: Tattoos im Gesicht und schwarze Kleidung sind das Markenzeichen der jungen Frau. Doch ihr Äußeres ist reine Fassade, und es steckt viel mehr in der Tätowiererin.

