Mama, Homeoffice und BasketballJetzt kostenlos streamen
Dein Style-Makeover - Mit Kathryn Eisman
Folge 3: Mama, Homeoffice und Basketball
47 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 6
Steph, Cory und Julie kennen sich gegenseitig nicht, doch sie haben eine Gemeinsamkeit: Sie wollen mithilfe eines Umstylings ihr Leben verändern. Kathryn Eisman kann auf einen Blick erkennen, wo die Unsicherheiten jedes Einzelnen liegen. Mit ihrer langjährigen Berufserfahrung als Mode-Expertin weiß sie, was zu tun ist und wie sie den drei Menschen ihre Selbstzweifel nehmen kann.
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