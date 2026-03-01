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Dein Style-Makeover - Mit Kathryn Eisman

Mama, Homeoffice und Basketball

sixxStaffel 1Folge 3vom 21.03.2026
Mama, Homeoffice und Basketball

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Dein Style-Makeover - Mit Kathryn Eisman

Folge 3: Mama, Homeoffice und Basketball

47 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 6

Steph, Cory und Julie kennen sich gegenseitig nicht, doch sie haben eine Gemeinsamkeit: Sie wollen mithilfe eines Umstylings ihr Leben verändern. Kathryn Eisman kann auf einen Blick erkennen, wo die Unsicherheiten jedes Einzelnen liegen. Mit ihrer langjährigen Berufserfahrung als Mode-Expertin weiß sie, was zu tun ist und wie sie den drei Menschen ihre Selbstzweifel nehmen kann.

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