Zurück ins Licht, Blick nach vorneJetzt kostenlos streamen
Dein Style-Makeover - Mit Kathryn Eisman
Folge 4: Zurück ins Licht, Blick nach vorne
43 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 6
Obwohl Georgia als Box-Trainerin arbeitet, fühlt sie sich in ihrem Körper nicht wohl und versteckt sich hinter Sport-Klamotten. Auch die dreifache Mutter Christiane hat die Lust, sich schön anzuziehen, verloren. Doch beide Frauen wollen ihr Körpergefühl verändern und wenden sich an Kathryn Eisman. Die Mode-Expertin hat bereits eine genaue Vorstellung, wie die Umstylings der beiden aussehen werden.
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