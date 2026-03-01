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Dein Style-Makeover - Mit Kathryn Eisman

Zurück ins Licht, Blick nach vorne

sixxStaffel 1Folge 4vom 21.03.2026
Zurück ins Licht, Blick nach vorne

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Dein Style-Makeover - Mit Kathryn Eisman

Folge 4: Zurück ins Licht, Blick nach vorne

43 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 6

Obwohl Georgia als Box-Trainerin arbeitet, fühlt sie sich in ihrem Körper nicht wohl und versteckt sich hinter Sport-Klamotten. Auch die dreifache Mutter Christiane hat die Lust, sich schön anzuziehen, verloren. Doch beide Frauen wollen ihr Körpergefühl verändern und wenden sich an Kathryn Eisman. Die Mode-Expertin hat bereits eine genaue Vorstellung, wie die Umstylings der beiden aussehen werden.

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