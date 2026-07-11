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Demon Slayer

Um Kibutsuji Muzan zu besiegen

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 1vom 11.07.2026
Um Kibutsuji Muzan zu besiegen

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Demon Slayer

Folge 1: Um Kibutsuji Muzan zu besiegen

50 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 16

Sanemi und Obanei verfolgen einen Dämon, der eine Frau entführt hat. Er bringt sie in eine verlassene Burg in den Bergen, die vor Monstern nur so wimmelt. Die beiden Dämonenjäger nehmen es mit den Feinden auf, doch plötzlich lösen sich diese in Luft auf. Anschließend versammeln sich alle Säulen zu einem Treffen im Ubuyashiki-Anwesen ...

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