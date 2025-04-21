Der Alte
Folge 12: Ein Koffer
60 Min.Ab 12
Während einer Zugfahrt wird Bär von einem jungen Mann gebeten, mit ihm die Koffer zu tauschen. Zunächst lehnt Bär ab, doch als der junge Mann ihm ein paar 1000-Mark-Scheine zusteckt, geht Bär auf das Verlangen des jungen Mannes ein. Zu Hause durchsucht Bär den fremden Koffer und entdeckt Rauschgift. Da hat er eine äußerst gefährliche Idee. Hauptkommissar Köster hat sich wenig später mit einem seltsamen Mordfall zu befassen, für den es auf den ersten Blick keinerlei Motiv gibt.
