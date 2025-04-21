Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Der Spieler

KultKrimiStaffel 1Folge 21
Der Spieler

Der SpielerJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 21: Der Spieler

58 Min.Ab 12

Maskierte Männer verüben einen Überfall auf zwei Geldboten. Es kommt zu einer Schießerei, nach der einer der beiden Boten verwundet liegenbleibt. Wenig später werden die Fluchtwagen entdeckt, die Spurensicherung findet die Fingerabdrücke eines polizeibekannten Schwerverbrechers. Merkwürdig jedoch ist, daß einer der Wagen dem bislang unbescholtenen Studenten Stefan Borntin gehört, dem solch eine Tat eigentlich nicht zuzutrauen ist. Hauptkommissar Köster wird auf den Fall angesetzt. Er begibt sich in die Wohnung des Studenten und wird freundlich empfangen. Stefan bleibt ungerührt, als Köster ihm den Verdacht, er sei an der Tat beteiligt gewesen, präsentiert. Er wird verhaftet und ins Polizeipräsidium gebracht. So sehr Köster sich darum bemüht, ihm ein Geständnis zu entlocken - denn mittlerweile sprechen eine Menge Indizien dafür, daß er an dem Überfall beteiligt war - bleibt Stefan völlig ruhig, ja, es hat den Anschein, als habe er Spaß daran, sich mit Köster auseinanderzusetzen. Köster ist ratlos. Seine kriminalistischen Erfahrungen und sein psychologisches Einfühlungsvermögen prallen an der glatten Fassade Stefans ab.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen