Der Tod schreibt das EndeJetzt kostenlos streamen
Der Alte
Folge 11: Der Tod schreibt das Ende
Beim ersten Mordanschlag war der Gebrauchtwarenhändler Manni Perutz noch einmal mit dem Leben davongekommen. Die zwei Täter wurden inzwischen abgeurteilt: seine Frau Lucia und deren Geliebter. Seitdem wohnt Manni Perutz zusammen mit den Stieftöchtern Sabine und Petra allein im Haus. Doch ihr Verhältnis untereinander war schon seit längerem getrübt. Weshalb Hauptkommissar Leo Kress auf die jetzige Nachricht von Perutz' Ermordung nicht ausschließt, daß die beiden 19 und 21 Jahre alten Schwestern ihren ungeliebten Stiefvater erschossen haben. Dazu paßt allerdings nicht, daß das Büro des Autohändlers systematisch durchwühlt worden ist. Perutz war in dunkle Geschäfte verwickelt. Einen bei der Polizei nicht angezeigten Raubüberfall hätte es vor vier Wochen auf ihn gegeben, wie sein Angestellter Olaf Lübbe gegenüber Hauptkommissar Kress behauptet. 600.000 Mark sollen damals aus dem Büro geraubt worden sein. Ist es demnach auch diesmal wieder beim Mord an dem Gebrauchtwagenhänderl um Geld gegangen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick