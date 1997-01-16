Der Alte
Folge 12: Der Mordauftrag
59 Min.Folge vom 16.01.1997Ab 12
Als Paolo Blum von einer Dienstreise nach Hause kommt, findet er seinen Freund und Geschäftspartner Wolfgang Fiebig tot in dessen Arbeitszimmer. Blum und Fiebig wohnen im selben Haus. Der unbekannte Mörder, das ergibt die spätere Obduktion, erschoß sein Opfer mit einem Revolver. War Geld das Tatmotiv, wie Hauptkommissar Kress anfänglich glaubt? Seine Ermittlungen dauern an, da erreicht ihn die Meldung, wonach auch Fiebigs Ex-Geliebte Patricia Fuller getötet wurde. Warum mußten beide sterben? Kress erhält Hinweise auf einen unglaublichen Zusammenhang, der zwischen beiden Morden bestehen soll.
