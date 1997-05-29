Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Alte

Der Scherbenhaufen

Staffel 11Folge 15vom 29.05.1997
Der Scherbenhaufen

Der ScherbenhaufenJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 15: Der Scherbenhaufen

58 Min.Folge vom 29.05.1997Ab 12

Jana Gerber schließt die Haustür auf. Das auffällige Verhalten ihres Hundes verheißt nichts Gutes. Im Keller dann die schreckliche Gewißheit: Jana Gerber entdeckt dort ihren Mann, der sich am Gitter des Kellerfensters erhängt hat. Doch was auf den ersten Blick wie ein eindeutiger Selbstmord des bekannten Schriftstellers Josef Gerber aussieht, stellt sich nach Auswertung der Spuren als möglicher Irrtum heraus. Denn es macht die Kripo stutzig, daß vom Toten keinerlei Fingerabdrücke zu finden sind. Als dies der Witwe mitgeteilt wird, enthüllt sie gegenüber Hauptkommissar Kress einige Einzelheiten aus dem Leben ihres Mannes. Ausreichend für ein Mordmotiv, wie Kress nach kurzem Nachdenken findet.

