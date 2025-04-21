Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Alte

Morddrohung

KultKrimiStaffel 2Folge 15
Morddrohung

Der Alte

Folge 15: Morddrohung

60 Min.Ab 12

Steglitz, gerade aus der Haft entlassen, bekommt von einem Unbekannten den Auftrag, den bekannten Professor Derlowski zu erschießen. Als er nicht reagiert, droht man, ihn umzubringen. Steglitz setzt Hauptkommissar Köster ins Bild. Dieser kann sich keinen Reim auf die Sache machen und tappt im Dunkeln. Die Drohungen gegen Steglitz nehmen zu. Doch durch einen kleinen Hinweis erkennt Köster plötzlich die Zusammenhänge. Kann er das Unheil aufhalten?

