Der Alte
Folge 15: Morddrohung
60 Min.Ab 12
Steglitz, gerade aus der Haft entlassen, bekommt von einem Unbekannten den Auftrag, den bekannten Professor Derlowski zu erschießen. Als er nicht reagiert, droht man, ihn umzubringen. Steglitz setzt Hauptkommissar Köster ins Bild. Dieser kann sich keinen Reim auf die Sache machen und tappt im Dunkeln. Die Drohungen gegen Steglitz nehmen zu. Doch durch einen kleinen Hinweis erkennt Köster plötzlich die Zusammenhänge. Kann er das Unheil aufhalten?
