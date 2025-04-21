Der Alte
Folge 17: Die tote Hand
60 Min.Ab 12
Der Pensionär Alois Bettler ist ein begeisterter Fotoamateur. Doch was er dieses Mal auf einem seiner Fotos sieht, verschlägt ihm den Atem: Mitten in einer Naturaufnahme sieht man die Hand eines Toten aus dem Boden ragen. Hauptkommissar Köster, den Bettler sogleich aufsucht, ist nicht weniger erschreckt. Er fährt zu der angegebenen Stelle im nahen Wald und findet den Leichnam eines jungen Mannes. Jetzt beginnt die mühsame Suche nach Bekannten, Freunden und möglichen Tätern. Doch irgend etwas an diesem Fall ist anders als gewöhnlich. Während der Ermittlungen geschieht ein zweiter Mord, der mit dem ersten in Verbindung steht.
