Der Alte

Sportpalastwalzer

KultKrimiStaffel 2Folge 20
Folge 20: Sportpalastwalzer

60 Min.Ab 12

Wieder einmal geht es laut her in Erich Neubauers Kneipe. Ehemalige Radrennprofis, Betreuer und Fans schwelgen in Erinnerungen an ruhmreiche Tage. Liesel Neubauer, Erichs Frau, steht auf eine Krücke gestützt hinter der Theke und beobachtet angewidert das laute Treiben. Als Erich, schon reichlich betrunken, heftig mit der jungen Kellnerin Petra zu flirten beginnt, ist ihre Geduld am Ende. Sie reißt den Stecker aus der Musikbox und wirft die Gäste hinaus. Kaum sind Liesel und Erich allein, kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung. Dann verschwindet Liesel unauffindbar, und bei Hauptkommissar Köster geht eine Mordanzeige ein. Köster ist überzeugt, dass Erich Neubauer seine Frau ermordet hat. Doch es gibt weder eine Leiche, noch kann Erich sich erinnern, was in der Nacht geschehen ist.

