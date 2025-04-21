Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Der Zigeuner

KultKrimiStaffel 3Folge 5
Der Zigeuner

Der ZigeunerJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 5: Der Zigeuner

57 Min.Ab 12

An einem nasskalten Tag nähert sich ein Streifenwagen einem verfallenen Bauerngehöft. Einer der beiden Polizisten steigt aus, um das Haus zu kontrollieren. Plötzlich richtet ein junger Mann seine Pistole auf ihn, dann fallen Schüsse, schwerverletzt bricht der Polizist zusammen. Mehrere junge Männer stürzen aus dem Haus und schleppen ihn ins Innere. Der andere Polizist wird aus dem Wagen gezerrt. Dann ist wieder alles ruhig. Krisensitzung im Polizeipräsidium: Man versucht, die Situation zu analysieren. Keiner weiß Rat, bis Köster sagt, er wolle mit Dragan Jancak, dem Zigeuner, sprechen. Er sei der einzige, der helfen könne, denn sein Sohn Roman befinde sich unter den Geiselnehmern.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen