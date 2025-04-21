Der Alte
Folge 13: Tödlicher Bumerang
Beim Bumerangwerfen in einer Kiesgrube finden Wolfgang Schaad und sein Sohn Thomas zufällig die Leiche eines Mannes. Der Tote ist am Ort - etwas außerhalb Münchens - kein Unbekannter. Es handelt sich um den vor drei Tagen von seiner Frau als vermisst gemeldeten Arzt Dr. Baldewin. Auf seinem steilen Weg vom Arbeitersohn zum Ehemann einer wohlhabenden Frau, zum Arzt, der vor allem durch seine Spekulationen mit Grundstücken und Immobilien selbst schwerreich geworden ist, auf diesem Weg hat er sich mehr Feinde als Freunde gemacht. Auch seine Schwäche für die Frauen anderer Männer hat ihn zu einem der bestgehassten Menschen im weiten Umkreis werden lassen. Marina, seine hübsche Sprechstundenhilfe und letzte Geliebte, scheint da eine der wenigen Ausnahmen zu sein.
