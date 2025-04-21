Der Alte
Folge 9: Der Leibwächter
60 Min.Ab 12
Edward und Sven sind seit der Volksschule das, was man "dicke Freunde" nennt. Die Tatsache, dass Edwards Vater, Günther Berden, seine vielen Millionen schon geerbt hat und Svens Vater einfacher Polizist ist, hat sie auch mit 19 Jahren noch nicht entfremdet. Im Gegenteil: Gemeinsam planen sie ihre fingierte Entführung durch einen der beiden Leibwächter, die Edwards Vater nach der tatsächlichen Entführung seiner zweiten Frau Elvira zum Schutz der Familie engagiert hatte. Bei dieser "Entführung" - die ein Lösegeld von 3 Millionen Mark locker machen soll - beabsichtigen sie, den als Entführer belasteten farbigen Alf Muhat zu töten.
