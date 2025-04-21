Der Alte
Folge 1: Sein erster Fall
70 Min.Ab 12
Sein erster Fall: Helga Marquart traut ihren Ohren nicht. Direktor Schramm ruft sie persönlich an, um ihr mitzuteilen, dass ihr Mann Ingo morgen aus der JVA Stadelheim entlassen wird. Marquart wusste seit einer Woche, dass ihm zwei von acht Jahren Haft erlassen werden. Aber aus wohl erwogenen Gründen scheint er seiner Frau den Freilassungstermin verheimlicht zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick