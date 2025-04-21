Der Alte
Folge 10: Floßfahrt ins Jenseits
Die kinderlose Ehe zwischen der lebenshungrigen Irene und dem alkoholkranken Bartholomäus Möller ist nach sieben Jahren kaputt. Er sitzt stundenlang in warmem Badewasser, um die Symptome seiner Krankheit zu lindern und weiter zu trinken. Dabei vernachlässigt er immer mehr sein Taxiunternehmen, in dem er den arbeitslosen Lehramtskandidaten Klaus Wex als Fahrer beschäftigt. Nach dem Auszug von Margot aus seiner Wohnung ist Klaus eher geneigt, dem Drängender 33-jährigen Irene nachzugeben. Als Irenes Mann sie darüber informiert, daß er von einem erkrankten Kollegen zwei Karten zu einer Floßfahrt auf der Isar geschenkt bekommen hat und am nächsten Tag mit ihr zusammen daran teilnehmen will, kommt es zu einer tödlichen Auseinandersetzung.
