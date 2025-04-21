Der Alte
Folge 17: Verwischte Spuren
60 Min.Ab 12
Herr Gebele nimmt in der Telefonzentrale der Feuerwache das letzte Lebenszeichen einer Frau entgegen. Später sagt er: "Ja also, die Frau hat angerufen, grad' bevor der ins Haus eingedrungen ist. Ich hab' die Scheibe noch klirren gehört. Sie hat um Hilfe gerufen, dann hat ein Kampf stattgefunden und dann wurde die Verbindung auch schon unterbrochen". Den Satz, "da kommt mein . . .", kann die Anruferin nicht mehr vollenden, sie wird erwürgt. Herr Gebele gibt Namen und Adresse, die ihm zu Beginn des Hilferufs genannt worden waren, der Polizei. In der feinen Mauerkircherstraße wird Claudia Bernsdorf tot auf ihrem Bett liegend gefunden.
