Der Alte
Folge 21: Alibi: Mozart …
Der bekannte und vor allem von Damen bewunderte Pianist Wolfgang Dietram hat neben seiner herausragenden Musikalität als Mensch höchst zweifelhafte Normen. Er läßt die junge Tina mit der von ihm stammenden Schwangerschaft auf eine sehr kaltschnäuzige Art im Stich, er treibt es mit verheirateten Damen - wurde von einem gehörnten Ehemann auch schon einmal krankenhausreif geschlagen - und jetzt spielt er mit Nicola, der Gattin des arrivierten Arztes Dr. Günter Evert, der eine Privatklinik betreibt, ein grausames Spiel. Sie glaubt, in ihm endlich einen Mann mit Zeit und Zärtlichkeit gefunden zu haben, verläßt nach langen inneren Kämpfen ihren Mann, um mit ihm ein neues Leben zu beginnen, und der große Meister nimmt eine Lappalie zum Vorwand, ihr den Laufpaß zu geben.
