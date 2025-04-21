Der Alte
Folge 23: Mord ist Mord
Die Ehe von Werner und Ingrid Pohl hat einen tiefen Einschnitt erfahren, als er vor vier Jahren unter Einfluß von Alkohol einen Autounfall verursacht hat. In- grid ist seitdem querschnittsgelähmt. Werner hat sich bald mit Karin Althof, seiner Stellvertreterin in der Geschäftsführung eines Supermarktes, getröstet. Da auch Karin verheiratet ist, legen die beiden ihre Schäferstündchen - unter Vorschützung von Arbeit - in ihre gemütlich eingerichteten Büroräume. An diesem Samstag jedoch werden sie von zwei schwarzgekleideten und maskierten Männern beim Stelldichein im Supermarkt überrascht und zur Öffnung des Firmensafes gezwungen. Im Safe liegt neben 200.000 Mark auch eine Waffe. Bei der anschließenden Schießerei werden zwei Menschen getötet.
