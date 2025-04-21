Der Alte
Folge 7: Killer gesucht
Christa Beleitis - einer eleganten Frau an die Vierzig - schwimmen die Felle weg: Ein Detektiv hat für sie herausgefunden, daß der von ihr mit Geschenken und Liebe verwöhnte, gutaussehende Thomas Spranger eine seinem Alter entsprechendere, zwanzig Jahre jüngere Freundin hat. Obwohl sich Thomas nie an Christas Ehemann Peter Beleitis gestört hat - der übrigens von der Liaison seiner Frau wußte - trifft sie diese Entdeckung hart. Umso mehr, als Thomas sie seiner in einer Drogerie als Azubi arbeitenden Gabriele zuliebe nun auch verläßt. Während sich ihr in finanzieller Bedrängnis steckender Ehemann in einem Box-Camp mit einem per Annonce gesuchten Killer trifft, wird Gabriele auf offener Straße von einem Unbekannten erschossen.
