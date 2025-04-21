Der Alte
Folge 8: Tödliche Freundschaft
60 Min.Ab 12
Bei dem Überfall auf eine Sparkassen-Filiale wird der mutig dazwischentretende Herr Roßmann erschossen. Der maskierte Einzeltäter kann mit seiner Geldbeute entkommen. Da offensichtlich etwas mit dem Fluchfahrzeug schiefgelaufen ist, besteigt er eine zufällig bereitstehende Taxe und zwingt den Fahrer Hans Holzer mit der Waffe zur Fluchthilfe. Beim Blickkontakt über den Rückspiegel stellt Holzer fest, daß der Raubmörder sein früherer Schulfreund Ingmar Brunner ist. Der identifizierte Brunner fürchtet von Holzer verraten zu werden, der wiederum fürchtet um sein Leben, zumal er zuckerkrank ist und zweimal täglich eine Spritze braucht.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick