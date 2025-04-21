Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Alte

Blackout

Staffel 7Folge 11
Folge 11: Blackout

60 Min.Ab 12

Anton Reitinger hört kurz nach Mitternacht aus dem Haus seines Nachbarn Max Lambert einen Schuß. Von Britta Lambert erfährt er, dass Max sich erschossen hat. An dem Selbstmord gibt es keinerlei Zweifel, weder für den behandelnden Arzt noch für Leo Kress und seine Mitarbeiter. Als sich am nächsten Morgen jedoch Konrad Lambert, der Bruder des Toten, bei Kress meldet und aussagt, er habe die Pistole, mit der Max sich erschossen hat, geleert, kommen Kress erste Zweifel. Er erfährt nun die tragische Geschichte des Toten. Vor einiger Zeit hatte dieser einen selbstverschuldeten Autounfall, bei dem sein Sohn Arnold ums Leben kam. Er hat unter diesem schrecklichen Ereignis so sehr gelitten, dass er für eine Weile blind wurde.

